Quốc hội chốt nhiều thay đổi mới về thuế thu nhập cá nhân, triệu người hưởng lợi; Chuyển đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa sang Bộ Y tế quản lý… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chính thức có Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia

Quốc hội sáng 10/12 thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Luật đã tách quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và quỹ công nghiệp quốc phòng. Bộ Công an được giao quản lý quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh, phân cấp quản lý quỹ công nghiệp quốc phòng từ Chính phủ cho Bộ Quốc phòng. Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm nhằm phát triển công nghiệp an ninh. Đặc biệt, luật có một mục về Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, trong đó quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp, hạt nhân tổ hợp, thành viên tham gia tổ hợp và chính sách của Nhà nước đối với tổ hợp. Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài Công an nhân dân có nguồn lực, tiềm lực khoa học, công nghệ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.