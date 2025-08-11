Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như 'khoán 10' nông nghiệp; Có 'lệnh' dừng nhưng vẫn mua quà tặng đại biểu dự đại hội, Bí thư xã nói gì… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân như 'khoán 10' nông nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ cần tạo thể chế, cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân. Nhấn mạnh thể chế là một nguồn lực, là động lực cho sự phát triển, người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để Nghị quyết 68 mang lại hiệu quả tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây. Cùng với đó, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước; xây dựng niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ nguồn lực (như về thuế, phí, lệ phí…), tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân. Thủ tướng đồng ý giao Bộ Tài chính, Ban IV và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá thực hiện Nghị quyết 68 và các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, cũng như đánh giá môi trường kinh doanh nói chung. Tinh thần là bộ chỉ số phải phản ánh đúng, trúng, để điều hành trên cơ sở dữ liệu, bảo đảm "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và "3 dễ" là dễ theo dõi, dễ thúc đẩy, dễ đánh giá.