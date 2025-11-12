Dự kiến 12-14 đại biểu Quốc hội khóa 16 là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Thủ tướng: Xử lý nghiêm hành vi 'chạy suất', 'cò mồi' nhà ở xã hội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Dự kiến 12-14 đại biểu Quốc hội khóa 16 là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16. Theo nghị quyết, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 16 là 500. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 (56,6%). Số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2%); cơ quan Chủ tịch nước: 3 đại biểu (0,6%); các cơ quan của Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương): 145 đại biểu (29%); Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ: 15 đại biểu (3%). Nghị quyết cũng quy định về cơ cấu kết hợp, một người ứng cử đại biểu Quốc hội có thể có nhiều hơn một cơ cấu kết hợp, gồm: Đại biểu là ủy viên Trung ương Đảng khoảng 80-90 người (16-18%), trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư; đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 đại biểu (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 đại biểu (32%).