Quốc hội yêu cầu điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp trong năm 2026; Kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo giúp bộ máy có đủ năng lực… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội yêu cầu điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp trong năm 2026

Với 454/457 đại biểu tán thành, chiều 11/12, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Trình bày dự thảo nghị quyết trước đó, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội thông qua là điều chỉnh một số loại phụ cấp, mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Kết luận số 206 ngày 10/11/2025 của Bộ Chính trị. Quốc hội giao Chính phủ rà soát quy trình điều tiết, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, chủ động ứng phó thiên tai, bão, lũ. Chính phủ phải nhanh chóng hỗ trợ địa phương, người dân bị ảnh hưởng; sửa chữa nhà ở, có giải pháp tài chính phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai. Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương sửa đổi pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện hợp nhất văn bản của chính quyền địa phương; tiếp tục rà soát, bổ sung dự án luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và các năm tiếp theo...