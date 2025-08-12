Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình để tiến tới cấm hoàn toàn xe máy xăng; Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nay… là những thông tin nổi bật trong ngày.

12 nước châu Âu được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam từ 15/8

Nghị quyết nêu rõ: Miễn thị thực cho công dân các nước: Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028 theo chương trình kích cầu phát triển du lịch. Nghị quyết số 11 ngày 15/1 của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 15/8/2025. Chính phủ trước đó cũng ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.