Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai; Hơn 6 triệu người Việt ở nước ngoài gửi về 16 tỷ USD kiều hối… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất cán bộ có đá quý, tài sản 150 triệu đồng trở lên phải kê khai

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng mới được Bộ Tư pháp công bố thẩm định. Theo dự thảo tờ trình của Thanh tra Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Chính phủ đề xuất sửa đổi nội dung về giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai được đề xuất tăng lên 150 triệu đồng thay vì 50 triệu đồng như luật hiện hành. Việc sửa đổi này được nhìn nhận sẽ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, tài sản, thu nhập phải kê khai có kim loại quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Dự luật quy định kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng thành 400 triệu đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập. Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập trong năm có biến động từ 400 triệu đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan. Trường hợp tài sản, thu nhập có biến động thì phải giải trình về nguồn gốc. Thanh tra Chính phủ cho biết, có nhiều ý kiến góp ý 400 triệu đồng là quá thấp và không phù hợp với thời giá, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Dự thảo luật căn cứ vào quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền cũng không phù hợp do đây chỉ là quy định cho 1 lần chuyển tiền cần phải kiểm soát (giao dịch đáng ngờ). Trong khi một người có thể thực hiện nhiều lần giao dịch trong năm với mức từ 400 triệu đồng trở lên. Vì vậy, ý kiến này đề nghị dự luật quy định mức tài sản, thu nhập có biến động trong năm từ 1 tỉ đồng trở lên cho phù hợp với điều kiện thực tế.