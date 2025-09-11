Chính phủ yêu cầu triển khai giải pháp mạnh để bình ổn thị trường vàng; Sự thật về các khoản nợ của Vingroup… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Chính phủ đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới cần xác định quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị phù hợp với vị trí, vai trò quan trọng nhất của Đảng ủy Chính phủ trong hệ thống tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương, là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ và các đảng ủy bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Tổng Bí thư lưu ý việc tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, mở rộng không gian phát triển của quốc gia, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển. Đồng thời, theo Tổng Bí thư, cần có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới…