Đề xuất nhân tài quân sự có thể hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 550% mức lương; Người dùng quốc tế chi hơn 2.000 tỷ đồng cho game và ứng dụng Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất nhân tài quân sự có thể hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 550% mức lương

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Dự thảo đề xuất kể từ ngày có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài quân sự, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng hàng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng. Trường hợp được hưởng phụ cấp tăng thêm cao hơn gồm: giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 550% mức lương hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm bằng 500% mức lương hiện hưởng đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá. Phụ cấp tăng thêm bằng 450% mức lương hiện hưởng, đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá. Trường hợp đặc biệt đang làm việc thuộc lĩnh vực trọng điểm của Quân đội mà không phải đối tượng trên thì được hưởng khoản phụ cấp hỗ trợ bằng 450% mức lương hiện hưởng.