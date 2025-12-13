Thủ tướng: Công khai danh sách người được mua, thuê nhà ở xã hội; Gần 600.000 tài khoản bị phát hiện bất thường, cả triệu khách hàng nhận cảnh báo… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Công khai danh sách người được mua, thuê nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Chỉ thị số 34 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội. Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, Thủ tướng chỉ thị các địa phương công khai dự án sau khi khởi công; tổ chức kiểm tra, xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện, hạn chế trường hợp một đối tượng nộp đơn tại nhiều dự án; thông báo danh sách đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Địa phương cũng cần công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội sau khi ký hợp đồng và cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành kịp thời hỗ trợ, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục trong trường hợp quá tải hồ sơ, tránh tình trạng tập trung đông người, chen lấn. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý không được thu tiền đặt cọc hoặc ủy quyền cho các cá nhân, sàn giao dịch thu tiền đặt cọc ngoài quy định; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân, sàn giao dịch, môi giới mượn danh nghĩa “hỗ trợ”, “tư vấn” để trục lợi; tính đúng, tính đủ các chi phí để xác định giá bán, giá thuê - mua nhà ở xã hội đúng quy định pháp luật. Thủ tướng đề nghị người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội phải chủ động tìm hiểu quy định pháp luật để không bị lợi dụng, trục lợi; nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục mua, thuê mua trực tiếp với chủ đầu tư, không thông qua các tổ chức, cá nhân tư vấn, môi giới hay sàn giao dịch; chủ động tìm kiếm thông tin về nhà ở xã hội tại các kênh chính thống.