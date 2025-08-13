Bộ GD-ĐT công bố chi tiết dự kiến chỉnh sửa chương trình 4 môn học; Phó Bí thư xã lái xe biển xanh đâm 1 trẻ tử vong… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng kỷ luật ông Lê Thanh Hải

Thủ tướng vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM. Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải. Lý do kỷ luật do ông Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố quyết định ngày 21/5 của Ban Chấp hành Trung ương. Ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TPHCM. Thủ tướng cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày quyết định ngày 27/6 của Ban Bí thư có hiệu lực.