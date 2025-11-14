Quốc hội đồng ý chuyển gần 24.000 tỷ đồng sang chi trả lương cơ sở năm 2026; Phát hiện nguyên liệu 'trôi nổi' trong tiệm bánh mì gây ngộ độc hơn 300 người… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Quốc hội quyết nghị số thu ngân sách nhà nước là hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, thu ngân sách địa phương là hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Quốc hội đồng ý sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 của địa phương để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ, tổng số chi ngân sách nhà nước là hơn 3,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương là hơn 1,8 triệu tỷ đồng đã bao gồm dự toán 238.421 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương, dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Chi ngân sách địa phương là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng. Quốc hội quyết nghị, mức bội chi ngân sách nhà nước là 605.800 tỷ đồng, tương đương 4,2% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 583.700 tỷ đồng, tương đương 4% GDP. Bội chi ngân sách địa phương là 22.100 tỷ đồng tương đương 0,2% GDP.