Ban Bí thư yêu cầu đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng; Công chức nghỉ việc sau ngày 1/9 sẽ không được hưởng chế độ theo Nghị định 178… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ban Bí thư yêu cầu đổi thẻ đảng viên trong toàn Đảng

Chỉ thị số 29 ngày 17/10/2003 của Ban Bí thư khoá 9 về việc đổi thẻ đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thẻ đảng viên. Việc này giúp cho công tác quản lý, sử dụng, giữ gìn thẻ đảng viên từng bước được phát huy, thúc đẩy thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Bí thư lưu ý, việc đổi thẻ đảng viên phải được chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, các nguyên tắc, thủ tục đổi thẻ, phát thẻ và sử dụng, bảo quản thẻ đảng viên. Thẻ đảng viên chỉ đổi cho đảng viên chính thức đã có thẻ đảng viên và có đủ tư cách đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu mẫu thẻ đảng viên mới. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan xây dựng dữ liệu đảng viên để phục vụ công tác đổi thẻ đảng viên hoàn thành trước ngày 2/9.