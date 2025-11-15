Hơn 53.000 tỷ đồng bổ sung cho địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở; Vắc xin phòng 1 số bệnh ung thư được tiêm miễn phí từ năm 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Nghiên cứu bố trí lãnh đạo kiểm sát, tòa án tỉnh không phải người địa phương

Theo Kết luận số 210, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai tổng thể, triệt để và đồng bộ với quy mô lớn. Cụ thể: đã giảm 34,9% đầu mối trực thuộc Trung ương, 100% đảng đoàn, ban cán sự đảng; giảm 46% đơn vị hành chính cấp tỉnh, 66,9% đơn vị hành chính cấp xã. Lần đầu tiên kể từ năm 1945 giảm 1 cấp hành chính (không tổ chức cấp huyện), thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các ban, cơ quan của Đảng, các đảng bộ trực thuộc Trung ương mới thành lập theo hướng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trung ương yêu cầu quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước; tăng cường cán bộ cho các địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu. Trung ương đề nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra... không phải là người địa phương; nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực kiểm sát, tòa án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương.