Vừa đạt chuẩn giáo sư, giảng viên nhận ngay 500 triệu đồng tiền thưởng; Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em’… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, không để sai sót tại sân bay Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ACV và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ từng giờ, từng ngày. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 7 và các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng, tham gia hỗ trợ thi công cho đến khi dự án hoàn thành; lực lượng công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn khu vực công trường. Bên cạnh đó, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với ACV và các cơ quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết cho chuyến bay kỹ thuật ngày mai và chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 19/12 tới đây. Theo Thủ tướng, thời gian còn lại không nhiều trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Do đó, ông yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực ở mức cao nhất. Ban quản lý dự án phải xây dựng kế hoạch chi tiết, chặt chẽ, đặc biệt lưu ý không để xảy ra sai sót. Đồng thời, Thủ tướng giao các cơ quan chủ động đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai dự án.