Sẽ thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo

Tại Diễn đàn chính sách quốc gia hợp tác quốc tế về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo diễn ra ngày 13/12, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh cho biết quan điểm của Việt Nam là xây dựng một quốc gia “toàn dân khởi nghiệp”, trong đó bất kỳ ai cũng có thể khởi nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong dòng chảy đó, các start-up công nghệ giữ vai trò tiên phong, chấp nhận rủi ro cao, tạo ra các đột phá và động lực lan tỏa cho nền kinh tế. Một trong những công cụ then chốt để thúc đẩy hệ sinh thái này chính là Quỹ đầu tư mạo hiểm. Luật Thủ đô (sửa đổi) và Luật Công nghiệp công nghệ số đã tạo hành lang pháp lý cho việc hình thành quỹ đầu tư mạo hiểm ở cả cấp quốc gia và địa phương. Theo thiết kế, quỹ đầu tư mạo hiểm của Nhà nước cho phép huy động đa dạng nguồn lực, không chỉ từ ngân sách mà còn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; được đầu tư theo chu kỳ dài hạn 10-15 năm; tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược; thậm chí được phép đầu tư ra nước ngoài để tiếp cận công nghệ mới, tri thức mới, qua đó mang nguồn lực về phục vụ Việt Nam.