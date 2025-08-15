Ngân hàng Nhà nước ra quy định mới, dòng tiền tỷ USD đẩy chứng khoán lên đỉnh cao

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 23/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2019/TT-NHNN của Thống đốc NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, các tổ chức tín dụng thực hiện dự trữ bắt buộc 3% đối với khoản tiền gửi không kỳ hạn và dưới 12 tháng; 1% đối với khoản tiền gửi trên 12 tháng. Tuy nhiên, từ 1/10, ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Như vậy, các ngân hàng Vietcombank (VCB), MBBank (MBB), VPBank (VPB), HDBank (HDB) sẽ được ưu đãi hơn về tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhờ nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém. Các ngân hàng này có tiền gửi không kỳ hạn (CASA) khá cao, có ngân hàng lên tới 550 nghìn tỷ đồng. Với tỷ lệ dự trữ bắt buộc 3% hiện tại, tương đương 16.500 tỷ đồng. Nếu được giảm 50%, ngân hàng sẽ có thêm 8.250 tỷ đồng để cho vay. Cả 4 ngân hàng nói trên đều có CASA và huy động vốn lớn. Do vậy, các ngân hàng sẽ có thêm vài tỷ USD để tăng cường cho vay, bơm ra nền kinh tế. Thị trường chứng khoán gần đây tăng trưởng mạnh nhờ kỳ vọng kinh tế tăng trưởng cao, doanh nghiệp/ngân hàng có kết quả kinh doanh tốt, lãi suất huy động/cho vay đang ở mức thấp, tăng trưởng tín dụng cao, kỳ vọng thị trường được nâng hạng...