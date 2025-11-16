Người ứng cử đại biểu Quốc hội không để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi; Đề xuất gắn mã định danh cho UAV, drone tương tự biển số ô tô, xe máy… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội không để người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi

Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn số 36 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, pháp luật. Người ứng cử phải có uy tín, năng lực trong thực hiện và tuyên truyền, vận động có hiệu quả quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người ứng cử có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, Nhà nước và của nhân dân; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Người ứng cử cũng cần kê khai tài sản, thu nhập trung thực, minh bạch, không cơ hội, tham vọng quyền lực, cục bộ, bè phái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”… Người ứng cử không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Về độ tuổi, hướng dẫn số 36 nêu rõ thời điểm tính độ tuổi tham gia ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa 16, đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2026-2031 là tháng 3/2026.