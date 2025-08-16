Bộ Nội vụ đề xuất trao quyền tự chủ về nhân sự cho đơn vị sự nghiệp công lập; Hà Nội sắp mở bán căn hộ 40m2 giá 824 triệu đồng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Giám đốc công an tỉnh sẽ giải quyết tố cáo đối với trưởng công an xã

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 224/2025 sửa đổi, bổ sung điều 5 Nghị định số 22/2019 quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân. Cụ thể, nghị định bãi bỏ quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo của trưởng công an cấp huyện. Về thẩm quyền giải quyết tố cáo của trưởng công an cấp xã: Trưởng công an xã, phường, đặc khu, trưởng đồn công an và tương đương giải quyết tố cáo đối với cán bộ, chiến sĩ công an thuộc quyền quản lý trực tiếp, trừ phó trưởng công an cấp xã, phó trưởng đồn công an và tương đương; giải quyết tố cáo đối với các tổ thuộc quyền quản lý trực tiếp. Về thẩm quyền giải quyết tố cáo của giám đốc công an cấp tỉnh: giải quyết tố cáo đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, thủ trưởng, phó thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp xã, phó trưởng công an cấp xã, trưởng đồn, phó trưởng đồn công an và tương đương; giải quyết tố cáo đối với đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp. Nghị định cũng quy định về giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của thủ trưởng đơn vị công an cấp dưới khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu không khách quan.