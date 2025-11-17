Thủ tướng: Nghiên cứu ngay quy định cụ thể quản lý học sinh sử dụng Internet; Không khí lạnh rất mạnh sắp tràn xuống miền Bắc, Hà Nội giảm liền 6 độ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay quy định cụ thể quản lý học sinh sử dụng Internet

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Thủ tướng nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo hình thành nên "Đức - Trí - Thể - Mỹ" của con người; là yếu tố quan trọng nhất bảo đảm sự thành công trong đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững. Theo Thủ tướng, hơn lúc nào hết cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tạo ra mọi cơ chế, chính sách, để đột phá phát triển giáo dục đào tạo thực sự là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển đất nước... Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách bảo đảm giáo viên được thụ hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô giáo và học sinh, tăng cường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục, nhất là tệ nạn ma túy. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ GD-ĐT nghiên cứu ngay quy định cụ thể liên quan việc quản lý học sinh sử dụng Internet, phù hợp văn hóa Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, theo hướng vừa tiếp cận tri thức thế giới, vừa phát huy được trí tuệ, sáng tạo, vừa bảo đảm lành mạnh, chống tiêu cực.