Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm; Đề nghị điều động, biệt phái giáo viên đảm bảo đủ đội ngũ cho năm học mới… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất Quốc hội họp 4 kỳ/năm

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia sẻ ông từng có 4 khóa tham gia Quốc hội (9, 10, 11, 12), dù nghỉ công tác song ông vẫn luôn theo dõi hoạt động của Quốc hội. Mỗi khóa Quốc hội đều có vai trò, sứ mệnh lịch sử trong một giai đoạn lịch sử, khóa nào cũng có khó khăn, thách thức nhưng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông cho rằng Quốc hội các khóa tiếp theo cần lựa chọn những người tiêu biểu, có trí tuệ. Cần xây dựng Quốc hội thành cơ quan phản biện quốc gia tốt, phát huy dân chủ, có được các quyết định có chất lượng cao. Cùng với sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Quốc hội cũng cần thể hiện rõ “vị thế độc lập” của mình. Quốc hội cũng cần lựa chọn những người tiêu biểu, uy tín trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng cơ cấu để có Quốc hội mạnh và nâng cao tính chuyên nghiệp, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. Ông góp ý: “Hoạt động của Quốc hội rất cần thời gian làm việc đủ lớn tại hội trường, vì vậy, tôi đề xuất Quốc hội có thể họp 4 kỳ/năm thay vì 2 kỳ, mỗi kỳ kéo dài 15 ngày để có thể đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh".