Bộ trưởng Công an lý giải đề xuất lắp camera ở khoang hành khách; Bộ Nội vụ: Thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành là sai sự thật… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng Công an lý giải đề xuất lắp camera ở khoang hành khách

Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Một trong các luật được đề xuất sửa đổi là Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Dự thảo quy định ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết, các quy định về lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh trên xe kinh doanh vận tải hành khách có "mục tiêu cuối cùng" là bảo đảm an toàn cho hành khách. Tất cả dữ liệu sẽ được bảo vệ theo quy định của luật, ai vi phạm đều bị xử lý. Bộ trưởng nhận định, dự thảo quy định việc lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh tại khoang hành khách, tức là khoang công cộng chứ không phải khoang riêng tư, "khoang riêng tư hoặc xe không hoạt động vì mục đích công cộng thì chúng tôi không đặt vấn đề". Ông nói thêm, ở nhiều nước, khi đi các xe dạng này đều thấy có camera giám sát. Mục đích của việc này là phòng ngừa tất cả những hoạt động vi phạm pháp luật, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. "Nếu các đại biểu thống nhất thông qua, chúng tôi sẽ có quy định cụ thể từng loại phương tiện", Bộ trưởng nói và cho hay cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng. Còn về thiết bị giám sát hành trình, Bộ trưởng Công an nói, trên thế giới hiện nay, các xe được sản xuất đều có thiết bị này như GPS... Sẽ có quy định rất cụ thể để đảm bảo tất cả những phương tiện khi tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định pháp luật về giao thông để giám sát.