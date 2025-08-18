Bộ Nội vụ đề xuất bỏ xếp lương viên chức theo thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Nhà trường lên tiếng vụ 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe A80 đi qua… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi), dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 tới. Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương, 42 điều (giảm 20 điều so với Luật hiện hành), kế thừa và chỉnh lý các nội dung của Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) để phù hợp với bối cảnh mới. Một trong những điểm đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề xuất tiếp tục đẩy mạnh quản lý viên chức và trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra. Việc tuyển dụng, bố trí, đánh giá, sử dụng viên chức sẽ căn cứ yêu cầu vị trí việc làm và năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hướng tới bỏ quy định xếp lương gắn với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Dự thảo cũng mở rộng quy định về hợp đồng, tiếp nhận, nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi giữa khu vực tư và công, trên nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, bình đẳng. Về tuyển dụng, ngoài thi tuyển và xét tuyển truyền thống, dự thảo bổ sung hình thức ký hợp đồng trực tiếp đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Dự thảo mở rộng quyền của viên chức. Trong đó, viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc.