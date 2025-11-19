Đề xuất chấm điểm nguy cơ tham nhũng, người điểm rủi ro cao phải được giám sát; Yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất chấm điểm nguy cơ tham nhũng, người điểm rủi ro cao phải được giám sát

Quốc hội thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đề nghị xây dựng hệ thống phân tích rủi ro tham nhũng, chấm điểm nguy cơ đối với từng cá nhân dựa trên mức độ biến động tài sản, lịch sử kê khai, phạm vi quyền hạn, lĩnh vực nhạy cảm (đất đai, đầu tư công, đấu thầu, tài chính - ngân sách): “Những người có điểm rủi ro cao phải được đưa vào danh sách giám sát trọng điểm. Đây là cách tiếp cận chiến lược, chuyển từ phát hiện thụ động sang giám sát chủ động”. Về việc xây dựng bộ chỉ số liêm chính quốc gia, đại biểu cho rằng dự thảo luật chỉ dừng ở “các tiêu chí đánh giá”, chưa đưa ra yêu cầu xây dựng bộ chỉ số liêm chính thống nhất, có tính đo lường, phản ánh đúng thực trạng từng địa phương, từng bộ, ngành. Ông Hùng đề nghị bổ sung nội dung giao Chính phủ ban hành một bộ chỉ số liêm chính quốc gia gồm thang điểm, trọng số, tiêu chuẩn đánh giá về phòng ngừa, phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản. Liên quan đến việc thiết lập cơ chế phân tích rủi ro và chấm điểm nguy cơ tham nhũng, dự thảo luật chỉ quy định theo dõi biến động tài sản. Vì vậy, ông Hùng đề nghị mở rộng theo hướng xây dựng hệ thống phân tích rủi ro tham nhũng, chấm điểm nguy cơ đối với từng cá nhân như trên đề cập.