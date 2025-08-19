Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức; Đề xuất có biện pháp hạn chế biểu diễn, xuất hiện của KOL vi phạm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tại báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng khái quát những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy khối Chính phủ là: giảm 5 bộ, cơ quan ngang bộ (giảm 22,7%); giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 37,5%); giảm 30/30 tổng cục, 1.025 vụ, cục, 4.413 chi cục và tương đương; giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có kết quả như sau: cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị hành chính cấp xã (từ 10.035 xuống còn 3.321, giảm 66,91%); kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện. Bên cạnh đó, công tác cán bộ được đổi mới mạnh mẽ, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ. Đến ngày 31/7 đã sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức. Các chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo và thu hút người tài được ban hành; yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết được cắt giảm, được dư luận đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, hơn 4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được bồi dưỡng. Về lĩnh vực tiền lương và bảo hiểm xã hội, ông Thắng cho biết mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 5,96%/năm; mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2,34 triệu đồng (tăng trên 57% so với năm 2021). Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Thứ trưởng Nội vụ thông tin, Đảng bộ tập trung lãnh đạo hoàn thiện thể chế theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.