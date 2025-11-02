Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao; Chấm dứt thuế khoán từ 1/1/2026: 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm tại dự án trụ sở Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao là chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở mới trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). Năm 2007, ban quản lý dự án được thành lập. Sau nhiều lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư đạt mức hơn 6.900 tỷ đồng. Theo kết luận, dự án trụ sở Bộ Ngoại giao được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 22/10/2007. Sau khi được phê duyệt, Bộ Ngoại giao đã triển khai thực hiện nhưng quá trình thực hiện bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, chủ yếu do nguyên nhân chủ quan. Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành toàn bộ công trình, chậm tiến độ hơn 10 năm, qua 4 lần điều chỉnh thời gian hoàn thành (từ 2014 sang 2025), không đạt mục tiêu đề ra, gây lãng phí và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại ngân sách nhà nước. Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Trách nhiệm để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, chưa hoàn thành, có nguy cơ gây lãng phí ngân sách nhà nước thuộc về Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách dự án, Cục Quản trị - Tài vụ, ban quản lý dự án và các cá nhân, đơn vị liên quan. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.