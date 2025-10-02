Biển Đông khả năng sắp đón bão số 11, hướng vào Vịnh Bắc Bộ; Mua, bán vàng giá trị 20 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề nghị chủ tịch các tỉnh đánh giá về vướng mắc, kiến nghị trong phân cấp

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp vừa có văn bản đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành đánh giá tính khả thi của nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Ban Chỉ đạo lưu ý với các nhiệm vụ thuộc cấp huyện trước đây đã được phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh hoặc cấp xã tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trường hợp có vướng mắc, khó khăn giao UBND cấp tỉnh chủ động linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành. Cần phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, có văn bản đề nghị bộ quản lý, ngành, lĩnh vực báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết hoặc quyết định theo thẩm quyền (đồng thời gửi Bộ Nội vụ 1 bản để tổng hợp, theo dõi).