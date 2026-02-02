Bộ Xây dựng nói rõ việc xây nhà ở riêng lẻ không cần xin phép; Hà Nội Metro áp dụng 100% soát vé định danh, sinh trắc học trên toàn hệ thống… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Theo quyết định, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo. Các Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (Phó trưởng ban thường trực), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ban chỉ đạo có chức năng phối hợp liên ngành; giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước; giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước. Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, có thể ủy quyền cho Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.