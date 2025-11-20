Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ của 18 tập đoàn kinh tế; TPHCM kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng, siết thị trường trước Tết 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị nhất trí với đề án tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú mới đây ký ban hành Kết luận số 212 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng xây dựng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị. Bộ Chính trị, Ban Bí thư khẳng định, đây là vấn đề rất quan trọng để quy hoạch, hoạch định chiến lược, là cơ sở để ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với việc phân loại đơn vị hành chính và phát triển đô thị trong tương lai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị chính quyền hiện đại, phục vụ nhân dân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lưu ý, cần nghiên cứu kế thừa và đổi mới tư duy với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, ổn định lâu dài với mục tiêu phát triển bền vững, quản lý đô thị chặt chẽ, hiện đại, thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ lưỡng những tác động và chất lượng các đô thị, đơn vị hành chính để xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, khoa học, phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, ổn định sau sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Khẩn trương bố trí cán bộ có năng lực quản lý, có kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn sâu cho cấp xã; xây dựng chính sách, chế độ phù hợp với từng loại đơn vị hành chính là một trong những nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu.