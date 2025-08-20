Tổng Bí thư: Ưu tiên mời người có công, đối tượng chính sách dự kỷ niệm 2/9; Bộ Y tế lên tiếng về loại thuốc cấm khiến 1 người chết, 3 người nguy kịch… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Ưu tiên mời người có công, đối tượng chính sách dự kỷ niệm 2/9

Chiều 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 về tiến độ, kết quả triển khai chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, sự phối hợp nhịp nhàng của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của sự kiện, vị thế của quốc gia, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc. Ngoài ra, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước... Tổng Bí thư lưu ý công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải thực sự chu đáo và bảo đảm an ninh, an toàn… Công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu, du khách và nhân dân phải nhiệt tình, chu đáo; cần chú ý ưu tiên các đại biểu khách mời là những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi, các đối tượng chính sách… Đây cũng là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người đã có công lao với đất nước.