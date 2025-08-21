Hỗ trợ 14 triệu hộ dân lắp điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương nói cần 42.000 tỷ; CSGT Hà Nội khuyến cáo nên đi xe buýt, tàu điện để xem Tổng hợp luyện 2/9… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Liên quan đến buổi Tổng hợp luyện lần 1 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 20h ngày 21/8, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị thông báo cụ thể thời gian phân luồng và các tuyến đường cấm, tạm cấm phương tiện. Theo đó, thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8. Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo, nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm nên sử dụng xe ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội). Đồng thời, người dân có thể đi bộ trên một số tuyến phố thuộc địa bàn các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình; chú ý tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành.