Bộ Chính trị: Cấp bách cứu trợ nhân dân, tuyệt đối không để đói, rét; Ngừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ 1/1/2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị: Cấp bách cứu trợ nhân dân, tuyệt đối không để đói, rét

Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ, Bộ Chính trị yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra. Bộ Chính trị yêu cầu tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ nhân dân với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu nước sạch, thiếu thuốc men. Bộ Chính trị yêu cầu huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung cao nhất các lực lượng, thiết bị, phương tiện chuyên dụng (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ. Bộ Xây dựng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương khắc phục tình trạng sạt lở trên các tuyến giao thông. Bộ Y tế điều động lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh các địa phương... Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số địa phương. Trước mắt, Bộ Chính trị giao cho một số địa phương thực hiện nhiệm vụ trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho một số địa phương chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lũ. TP Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai. TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. TP Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ Lâm Đồng.