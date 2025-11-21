ĐBQH đề xuất năm học tới cung cấp miễn phí sách giáo khoa; Bộ trưởng Tài chính: Sẽ tính lại ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Hà Nội được bố trí tối đa 5 phó chủ tịch UBND, TPHCM có không quá 8 phó chủ tịch

Chính phủ ban hành Nghị định số 300/2025 quy định khung số lượng phó chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu ủy viên UBND. Với đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp: TPHCM có không quá 8 phó chủ tịch UBND. Thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 7 phó chủ tịch UBND; thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 6 phó chủ tịch UBND. Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà trong 2 tỉnh này có ít nhất 1 tỉnh đã được phân loại là tỉnh loại 1 theo phân loại đơn vị hành chính trước khi thực hiện sắp xếp hoặc hình thành do sắp xếp 3 tỉnh có không quá 6 phó chủ tịch UBND. Tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà cả 2 tỉnh này đã được phân loại là tỉnh loại 2 hoặc loại 3 theo phân loại đơn vị hành chính trước khi sắp xếp có không quá 5 phó chủ tịch UBND. Với đơn vị hành chính cấp tỉnh không thực hiện sắp xếp: Thành phố Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND. Thành phố Huế có không quá 4 phó chủ tịch UBND. Tỉnh loại 1 có không quá 4 phó chủ tịch UBND; tỉnh loại 2 và 3 có không quá 3 phó chủ tịch UBND. Sau ngày 17/11, nếu tỉnh loại 2 và loại 3 được phân loại là tỉnh loại 1 thì có không quá 4 phó chủ tịch UBND.