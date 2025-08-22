Thủ tướng yêu cầu có phương án ứng phó tình huống phức tạp phát sinh dịp 2/9; Phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy… Thủ tướng lưu ý cần nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và có phương án ứng phó, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ. Tổ chức lực lượng, phương tiện trực, ứng trực thường xuyên, nhất là ở cấp cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, hoạt động vui chơi, đi lại, sức khỏe, tài sản của người dân...