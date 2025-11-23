Cảnh sát tỉnh Khánh Hòa nhận hơn 3.000 tin báo kêu cứu trong vùng lũ; Khởi tố ông Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Lũ lịch sử bủa vây Khánh Hòa, TPHCM hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng

Ngày 22/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến thăm và trao quà động viên người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở tỉnh Khánh Hòa. Từ sáng, ông Trần Lưu Quang đã có mặt tại Trường Tiểu học Diên Điền, xã Diên Điền – nơi nhiều người dân đang tránh lũ - để hỏi thăm, động viên và tặng quà, mong người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bí thư Thành ủy TPHCM đại diện Đảng bộ, chính quyền và người dân TPHCM trao 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả. Ngoài số tiền trên, TPHCM còn triển khai thêm 50 bác sĩ đến khám chữa bệnh, phòng dịch cho người dân Khánh Hòa sau lũ. Hàng trăm tình nguyện viên sẽ tham gia vận chuyển, điều phối quà, nấu cơm miễn phí cho người dân ở vùng lũ. Hàng chục nghìn túi quà, túi thuốc, áo ấm, áo phao, nước đóng chai cũng được đưa tới tiếp sức hỗ trợ bà con. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chuyển gấp 15 tấn hàng cứu trợ Khánh Hòa, gồm 1.000 áo phao được tiếp nhận trong đêm 21/11. Chiều 22/11, 50 bác sĩ đa chuyên khoa từ các bệnh viện hạng 1, hàng đầu TPHCM đã có mặt tại Khánh Hòa đã tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ. Đồng thời, đoàn hỗ trợ miễn phí 1.000 cơ số thuốc và khoảng 2.000 túi thuốc cho người dân Khánh Hòa, bao gồm các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, trị dị ứng, tiêu hóa, thuốc ho, cảm cúm, sát trùng, nước muối sinh lý, băng gạc và băng dính y tế.