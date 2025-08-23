Chuyên gia làm việc cho Hà Nội có thể được đi máy bay hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao; Hàng loạt khách sạn Hà Nội 'cháy phòng' dịp 2/9, khách tìm chỗ nghỉ xa trung tâm… là những thông tin nổi bật trong ngày.



Ban Bí thư khai trừ ra khỏi đảng 4 cựu cán bộ

Các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các ông: Nguyễn Đức Quyền, Lê Đức Giang, Lê Hồng Sơn, Ngô Công Tước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.