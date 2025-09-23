Tỉ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị đạt 6,25%, nữ ủy viên Trung ương khóa 13 đạt 10,65%; Nhà mạng phải roaming với nhau sau 30 phút khi có yêu cầu ứng phó bão Ragasa… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tỉ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị đạt 6,25%, nữ ủy viên Trung ương khóa 13 đạt 10,65%

Thông tin trên được Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết trong tham luận trình bày tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 (đại hội) sáng 22/9 ở Hà Nội. Theo bà Tuyến, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên nữ đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Tính đến tháng 7, tỉ lệ nữ ủy viên Bộ Chính trị đạt 6,25%; nữ ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (chính thức và dự khuyết) đạt 10,65%. Sau sắp xếp các tỉnh, thành phố đã có 23 nữ bí thư, phó bí thư tỉnh/thành ủy (2 bí thư, 21 phó bí thư). Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 15 đạt 30,26% - cao nhất từ khóa 6 đến nay. Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên nữ vẫn còn nhiều thách thức: tỷ lệ nữ cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt ở một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu; phát triển đảng viên nữ trong doanh nghiệp, phụ nữ dân tộc thiểu số, lao động nông - lâm - ngư nghiệp còn hạn chế; công tác tạo nguồn, sắp xếp, luân chuyển, biệt phái cán bộ nữ để rèn luyện qua thực tiễn chưa nhiều…