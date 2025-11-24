Hỗ trợ 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk; Bộ GD-ĐT tính đưa giáo dục trí tuệ nhân tạo vào trường phổ thông… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm vướng mắc ở cấp xã trong năm nay

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Ban Chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Ban Chỉ đạo, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Các địa phương được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn trong năm nay, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Văn bản của Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Các nhiệm vụ đã được phân cấp cho cấp xã cần được tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, các tỉnh, thành phố phải có văn bản đề nghị bộ quản lý ngành xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. Đối với những nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nhưng đã được giao cho cấp xã, nếu xuất hiện khó khăn, UBND cấp tỉnh được giao chủ động và linh hoạt xử lý, phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan; báo cáo bộ quản lý, cấp có thẩm quyền xem xét với trường hợp vượt thẩm quyền. Ban Chỉ đạo yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ các nhiệm vụ được giao; tháo gỡ khó khăn nhằm tăng cường toàn diện năng lực cho cấp xã, bảo đảm đến hết năm 2025 không còn vướng mắc liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.