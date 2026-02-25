Chuẩn bị phương án về nhân sự tại kỳ họp tới của Quốc hội; Lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh lý giải việc cho học sinh nghỉ Tết hết ngày 1/3… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chuẩn bị phương án về nhân sự tại kỳ họp tới của Quốc hội

Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá sau 10 tháng kiện toàn, chuyển từ mô hình Ban Công tác đại biểu sang Ủy ban Công tác đại biểu theo cơ chế tập thể, Ủy ban đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò, vị thế trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử. Ông cũng lưu ý Ủy ban cần chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16, thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết. Ủy ban cũng cần đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác đại biểu và hoạt động của HĐND các cấp. Ông cũng lưu ý Ủy ban chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.