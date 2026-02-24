Quốc hội khóa mới quyết định về bộ máy, nhân sự tại kỳ họp thứ nhất; Hà Nội tính phá khu tập thể 50 năm tuổi, xây 3 cao ốc 34 tầng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Bắt tay ngay vào công việc, không để chậm trễ, gián đoạn

Sáng 23/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt "Mừng Đảng - Mừng Xuân", chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình tổ chức Tết tại các địa phương, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đầm ấm, vui tươi khắp mọi miền Tổ quốc. Các địa phương triển khai đồng bộ chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống... Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết với một số kết quả nổi bật. Tổng Bí thư lưu ý, năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2030 với yêu cầu và mục tiêu rất cao, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng trở lại nhịp độ công tác bình thường, không để chậm trễ, không để gián đoạn; bảo đảm sự liên tục, thông suốt trong công việc. Tổng Bí thư đề nghị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng đều phải luôn suy nghĩ xem đóng góp việc gì để hoàn thành được các chỉ tiêu, các nghị quyết Đại hội 14, đồng thời xác định tâm thế làm việc để đóng góp thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội ngũ cán bộ tham mưu, phục vụ tin cậy của Trung ương Đảng trong giai đoạn mới.