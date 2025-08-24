Áp thấp mạnh lên thành bão số 5, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch 12 tỉnh không để lũ chồng lũ; Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường bị cấm phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Áp thấp mạnh lên thành bão số 5, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch 12 tỉnh không để lũ chồng lũ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương, trong đó tập trung một số nhiệm vụ. Các địa phương này rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét theo phương châm 4 tại chỗ; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân khi thiên tai xảy ra. Đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ, vận hành khoa học, hiệu quả, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn, không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm...