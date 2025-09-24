Tổng Bí thư: Cải cách tiền lương cần tính toán, không ‘cào bằng’; Cần bổ sung 22.000 giáo viên để thực hiện đề án Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Cải cách tiền lương cần tính toán, không ‘cào bằng’

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm tại hội nghị tiếp xúc cử tri các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng và Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) là vấn đề cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, mức lương như thế nào là để duy trì sức lao động và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cải cách tiền lương như thế nào cần phải tính toán, không “cào bằng” mà cần dựa trên vị trí việc làm, ưu tiên cho những ngành, lĩnh vực đặc thù và địa bàn khó khăn như giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, vùng sâu vùng xa hay cán bộ làm khoa học - công nghệ. Chính sách tiền lương phải có lộ trình cụ thể, khuyến khích đúng đối tượng để tạo động lực phát triển. Một vấn đề quan trọng đi kèm là quản lý kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giá cả. “Nhiều khi mới nghe rục rịch tăng lương thì giá ngoài chợ đã leo thang, khiến đời sống thực tế của người dân không được cải thiện”, Tổng Bí thư lưu ý. Do đó, chính sách tiền lương chỉ phát huy hiệu quả khi gắn đồng bộ với kiểm soát giá, ổn định thị trường. Theo Tổng Bí thư, mục tiêu của cải cách tiền lương là nâng cao chất lượng cuộc sống. Đất nước có tăng trưởng, phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân cũng phải được nâng cao.