Thủ tướng: Xây nhà mới, tái định cư cho dân vùng lũ trước 31/1/2026; Biển Đông sắp đón bão số 15, hướng về đất liền Nam Trung Bộ… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư: Cán bộ kiểm tra phải 'trong sáng như gương, sắc bén như gươm'

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nhưng cũng kiên quyết bảo vệ những người mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước, triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản theo quy định, giám sát việc giải quyết những vấn đề “nóng” mà dư luận xã hội quan tâm. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần được xây dựng tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ kiểm tra phải thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”; tuyệt đối trung thành với Đảng; kiên định trước mọi khó khăn; không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào. Theo Tổng Bí thư, công việc của người làm công tác kiểm tra đòi hỏi sự trong sáng và dũng khí rất lớn. Vì vậy, từng cán bộ phải luôn tự rèn luyện, giữ gìn đạo đức, nâng cao trình độ; rèn luyện phong cách làm việc công tâm, thận trọng, quyết đoán.