Bão số 5 làm 10 sân bay bị ảnh hưởng; Bộ trưởng Nội vụ: Không để cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 178 tràn lan… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, chi phí thủ tục hành chính

Đến nay, có 10 bộ, cơ quan đã trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt phương án. Trong đó, Thủ tướng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.315 thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm 872 ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của 4 bộ; 3 bộ, cơ quan đang trình Thủ tướng và 3 bộ, cơ quan đang tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng. Theo đó, dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 488 TTHC, đơn giản hóa 2.675 TTHC (chiếm tỷ lệ 74,86% tổng số TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh) và cắt giảm 2.028 trên tổng số 7.806 điều kiện kinh doanh (đạt tỷ lệ 26%). Còn 2 bộ Y tế, Nội vụ chưa trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo đúng yêu cầu và 2 bộ Công Thương, Y tế dự kiến không đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng 2 bộ Y tế, Nội vụ khẩn trương hoàn thành việc xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để trình Thủ tướng phê duyệt, chậm nhất trước ngày 31/8. Bộ trưởng 2 bộ Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo đúng quy định, bảo đảm đạt các mục tiêu theo đúng yêu cầu, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/8... Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành thời gian quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm công tác cải cách TTHC và việc giải quyết các công việc, TTHC, dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.