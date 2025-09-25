Bộ Chính trị sẽ chỉ định Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới; Cạnh tranh không lành mạnh, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji và TPBank bị xử phạt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị sẽ chỉ định Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thế Vinh cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 30/9-1/10. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử sau khi 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp hợp nhất, mở ra chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, khát vọng và sứ mệnh cao cả. Theo ông Vinh, Đại hội sẽ không thực hiện quy trình bầu cử nhân sự nhiệm kỳ mới mà sẽ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nguyên tắc "Toàn diện - trọng tâm - kết nối - bứt phá và phát triển bền vững” trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên mọi lĩnh vực, địa bàn. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp Nguyễn Thị Kim Tuyến cho biết thêm, dự kiến có 450 đại biểu tham gia đại hội. Đại hội đề ra 14 chỉ tiêu, phân bổ trên các lĩnh vực kinh tế (4 chỉ tiêu), văn hoá - xã hội (5 chỉ tiêu), môi trường (3 chỉ tiêu) và xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu). Đại hội xác định 5 nhiệm vụ đột phá về hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ; đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.