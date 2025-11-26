Bão lũ bất thường: 409 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 85.000 tỷ đồng; Bộ Công an đề xuất thêm nội dung thực hành trong thi giấy phép lái xe hạng A, A1… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Công an đề xuất thêm nội dung thực hành trong thi giấy phép lái xe hạng A, A1

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm bài thi trong hình cho xe máy hạng A và A1. Cụ thể, dự thảo quy định đối với giấy phép lái xe máy hạng A, A1, người dự sát hạch phải lái xe mô tô qua 2 bài hình tổng hợp theo phụ lục số I ban hành kèm theo thông tư. Bài thi thực hành lái xe trong hình mới bổ sung nhiều kỹ năng mang tính thực tế khi tham gia giao thông trên đường. Trong đó, các kỹ năng được yêu cầu gồm: kiểm tra an toàn, xi nhan trước khi khởi hành; tăng số; dừng xe đúng vị trí; lái xe đi chậm tối thiểu 15 giây; xi nhan chuyển hướng + quan sát an toàn; kiểm soát tốc độ (40-50km/h); phanh khẩn cấp; dừng xe an toàn và xuống xe. Đây là những tình huống mô phỏng sát thực tế giao thông hỗn hợp tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dự thảo mới cũng đề xuất thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được dự nội dung sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 1. Thí sinh không đạt bài hình tổng hợp số 1 thì không được dự sát hạch lái xe bài hình tổng hợp số 2. Trong dự thảo này, Bộ Công an cũng đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe ô tô. Ngoài ra, nội dung dự thảo còn có đề xuất thi theo thứ tự bắt buộc: Từ lý thuyết đến thi sa hình, sau đó đến phần thi đường trường. Đồng thời, người thi không đạt lý thuyết thì không thi sa hình; không đạt sa hình thì không được thi đường trường.