Điều động hàng nghìn sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về Ban Chỉ huy quân sự xã; Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Nga Putin

Tổng thống V.Putin hoan nghênh Bộ trưởng Lê Hoài Trung với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Liên bang Nga thông báo kết quả Đại hội 14. Tổng thống tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các ưu tiên chiến lược, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình và phát triển vững mạnh. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Putin. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Liên bang Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung. Việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, Tổng thống Putin khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết và mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga. Tổng thống khẳng định sẵn sàng duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược và quan hệ song phương. Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Putin. Tổng thống cảm ơn và vui vẻ nhận lời.