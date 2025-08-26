Ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM để nhận nhiệm vụ mới; Người Việt sống thọ gần gấp đôi sau 80 năm… là những thông tin nổi bật trong ngày.



Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên được phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội 14 của Đảng. Nhiệm vụ mới của ông Nguyễn Văn Nên sẽ do Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng phân công.