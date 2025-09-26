Hà Nội tuyển hơn 800 giáo viên, có môn đến 1 'chọi' 80 người; Bị truy thu gần 100 tỷ đồng, công ty bất động sản thắng kiện cơ quan thuế… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam bình luận trước thông tin một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ

Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ mới đây từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển. Các loại hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1/1/2026. Đây là biện pháp tương đương với cấm nhập khẩu, ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu nhiều loài hải sản chủ lực của Việt Nam sang Mỹ như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực, cá nục… Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngày 15/9 vừa qua, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đề nghị Bộ Thương mại Mỹ và Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển. Người phát ngôn cho biết, đề nghị này nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động Việt Nam.