Cục trưởng CSGT kêu gọi tài xế xe khách, ô tô tải phản ánh bất cập về giao thông; 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Theo Cục CSGT, thời gian qua, việc công khai trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội, số điện thoại của lãnh đạo Cục CSGT, lãnh đạo, chỉ huy của các đơn vị CSGT để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân về tình hình giao thông đã mang lại hiệu quả rất tích cực, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Qua thống kê, hiện nay số phương tiện đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ trên toàn quốc có 799.617 ô tô (chiếm 11,04% số ô tô được đăng ký), trong đó, có 128.258 xe khách, 342.880 xe tải, 108.199 xe đầu kéo và 220.280 xe con. Các phương tiện này thường xuyên di chuyển trên các tuyến giao thông và hầu hết được lắp camera giám sát hành trình để ghi nhận lại hành trình hoạt động của phương tiện trên các tuyến giao thông. Cục trưởng CSGT yêu cầu Trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức tuyên truyền, nâng cao kỹ năng cho tài xế. Đồng thời, Cục trưởng CSGT đề nghị các đơn vị vận tải và lái xe khi tham gia giao thông, nếu ghi nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất cập trong tổ chức giao thông, hệ thống biển báo, vạch sơn hoặc các vụ tai nạn… cần chủ động thông tin về các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy hoặc qua trang mạng xã hội chính thức của lực lượng CSGT để kịp thời xác minh, xử lý.