Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 quy mô lớn, trình diễn thực địa; Đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm thanh toán… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói về cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Sáng 26/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 16 tại đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dự hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội. Tại hội nghị, Tổng Bí thư chia sẻ, khi Mỹ đặt vấn đề tham dự Hội đồng Hòa bình về Gaza thì Việt Nam là một trong những quốc gia của châu Á đầu tiên tham gia. Tổng Bí thư nói về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buổi tiếp xúc là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ, trong đó trọng tâm là giải quyết vấn đề thuế đối ứng. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư và lãnh đạo các bộ, địa phương đã có hơn 30 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ. Tổng Bí thư cũng nêu về định hướng đối ngoại trong thời gian tới, trong đó năm 2027 Việt Nam sẽ là chủ nhà của Tuần lễ cấp cao APEC. Trả lời câu hỏi của cử tri về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, Tổng Bí thư nêu rõ giáo dục, đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược về con người, quyết định trực tiếp chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển của đất nước. Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Tổng Bí thư hoan nghênh khi Hà Nội đã đi đầu trong việc miễn học phí và hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh. Theo Tổng Bí thư, trường học không chỉ là nơi học chữ mà là nơi học làm người. Học sinh nên được học âm nhạc, hội họa, thể thao; phải đảm bảo các cháu học hết lớp 12 để khi bước vào đời có đủ kiến thức để tiếp tục học nghề, học cao hơn. Nêu mục tiêu đến năm 2045, khi đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao nên thế hệ sinh ra năm nay sẽ là chủ nhân tương lai. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, ngay từ bây giờ phải tập trung bồi dưỡng dinh dưỡng, trí tuệ, thể chất và văn minh cho nguồn nhân lực này.